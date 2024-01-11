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Митниці України й Молдови запустили спільний контроль на залізниці у пункті пропуску "Кучурган-Новосавицьке"

Четвер, 11 січня 2024, 16:52 - Лія Ільченко

Представники митних та прикордонних органів України та Молдови запустили спільний контроль у пункті пропуску "Кучурган-Новосавицьке" для залізничного сполучення.

Про це повідомляє Держмитслужба України 11 січня.

"Представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицьке" до впровадження спільного контролю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запровадження спільного контролю в пунктах пропуску із суміжними країнами є одним із пріоритетних завдань Держмитслужби у найближчій перспективі.

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"Адже це сприятиме прискоренню переміщення товарів і транспортних засобів через кордон", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

На початку повномасштабного вторгнення зазначений пункт пропуску був закритий розпорядженням Кабінету Міністрів України.

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Роботу пункту "Кучурган - Новосавицьке" відновили минулої осені саме завдяки проєкту, який передбачає одночасне проведення контрольних заходів службами суміжних країн.

Молдова митниця залізниця
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