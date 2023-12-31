У новорічну ніч Україна експортуватиме електроенергію до Молдови

Україна планує експортувати електроенергію до Молдови в новорічну ніч. В енергосистемі достатньо потужностей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики на своєму сайті.

Вперше за довгий час Україна здійснюватиме експорт електроенергії. У ніч з 31 грудня на 1 січня 2024 року Україна експортуватиме електроенергію до Молдови.

При цьому, в Міненерго зазначили, що планують також імпортувати 11600 МВт год електроенергії на комерційній основі.

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Як зазначається, в українській енергомережі немає дефіциту, графіки відключення не застосовуються.

Також вдалось частково заживити ТЕС у Донецькій області, яка зазнала масованих обстрілів, про що повідомили 24 грудня.

Нагадаємо:

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В Енергосистемі України немає дефіциту електроенергії, а в резерві знаходяться потужності ГАЕС та двох теплоблоків.

24 грудня в Донецькій області внаслідок бойових дій було аварійно відключено один з блоків ТЕС, пошкоджено лінію потужністю 330 кВ НЕК "Укренерго".