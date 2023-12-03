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Військові облігації в "Дії": українці заробили понад 44 мільйони 

Неділя, 3 грудня 2023, 15:40 - Ігор Пилипів

Українці, які купили військові облігації в застосунку "Дія", отримали прибуток у розмірі понад 44 млн грн.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 

За його словами, українці отримали вже 44,8+ мільйона гривень прибутку від купівлі військових облігацій у "Дії". 

"Військові облігації — це цінні папери. Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Вартість однієї облігації — від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%", – зазначив Федоров.

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Наразі в "Дії" доступні наступні облігації?

  • Євпаторія
  • Сімферополь
  • Ялта
  • Нова Каховка
  • Севастополь

Нагадаємо:

З 3 жовтня військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

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Економічна правда
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