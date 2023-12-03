Військові облігації в "Дії": українці заробили понад 44 мільйони
Неділя, 3 грудня 2023, 15:40 -
Українці, які купили військові облігації в застосунку "Дія", отримали прибуток у розмірі понад 44 млн грн.
Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
За його словами, українці отримали вже 44,8+ мільйона гривень прибутку від купівлі військових облігацій у "Дії".
"Військові облігації — це цінні папери. Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Вартість однієї облігації — від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%", – зазначив Федоров.
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Наразі в "Дії" доступні наступні облігації?
- Євпаторія
- Сімферополь
- Ялта
- Нова Каховка
- Севастополь
Нагадаємо:
З 3 жовтня військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".
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