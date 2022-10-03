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Військові облігації тепер можна придбати в "Дії"

Понеділок, 3 жовтня 2022, 14:05 - Анастасія Жарикова
 
Дія

З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі та у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві розповіли, що вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажає користувач.

Вони різняться за:

  • датою виплат – на строк до 1,5 року;
  • відсотками доходу – від 11 до 16% річних;
  • назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо. 

Детальну інформацію про військові облігації в "Дії" можна дізнатися на офіційному порталі. 

У Мінцифри нагадали, що військові облігації — це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. 

"Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу", – пояснили у міністерстві.

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Варто зазначити, що для того, аби придбати військові облігації через мобільний додаток "Дія", треба оновити його до останньої версії.

Послугу реалізувало Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України та за підтримки Укрзалізниці.

Нагадуємо:

У Мінцифри анонсували, що скоро з'явиться можливість придбати військові облігації в "Дії": кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста.

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років придбати військові облігації через "Дію".

Економічна правда



Дія облігації війна цінні папери
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