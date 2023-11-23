Застосунком "Дія" користуються майже 20 мільйонів українців
Четвер, 23 листопада 2023, 17:50 -
Порталом держпослуг "Дія" на третій рік існування користується майже 20 млн користувачів - Мінцифри працює над новими послугами.
Про це заявив віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції Forbes Tech у Львові.
"Дія", запущена у 2020 році, вже налічує майже 20 млн користувачів. "Немає жодних витоків даних, працює системно", - заявив Федоров.
За його словами, станом на кінець листопада у Мінцифри працюють над низкою нових послуг через "Дію". Серед них - "єВідновлення", "єНотаріат", документи про освіту, "єБронювання", "єШлюб", "єПідприємець", перереєстрація авто і "Дія Офіс".
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У травні Федоров розповідав, що "Дією" на той час користувалося 19 мільйонів українців.
Економічна правда
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