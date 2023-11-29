Microsoft продовжить на рік доступ до своїх хмарних сервісів українським держустановам

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Корпорація Microsoft продовжить безоплатний доступ до своїх хмарних сервісів українським університетам, школам, лікарням, державним установам та визначеним підприємствам у сфері транспорту й оборони до кінця 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У міністерстві зазначають, що йдеться про безоплатний доступ до хмарного сховища Microsoft. Крім того, українські комерційні організації також зможуть користуватися сервісами компанії на пільгових умовах до кінця березня наступного року.

"З початку війни компанія системно підтримує Україну, вона вже надала допомогу на 540+ млн доларів. Microsoft долучається до проєктів із цифровізації, кібербезпеки, розмінування, документування воєнних злочинів, судочинства, медицини та освіти", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Корпорація Microsoft розширила підтримку України до кінця 2023 року та надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.