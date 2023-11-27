"єВідновлення": співвласники зруйнованого житла можуть подати заяву на компенсацію 

Компенсацію за зруйноване майно за програмою "єВідновлення" відтепер можуть отримати й співвласники знищених домівок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Для отримання компенсації потрібно подати в "Дії" спільну заяву або декілька окремих.

Після подання заявки потрібно дочекатися, коли комісія органу місцевого самоврядування опрацює та визначить суму компенсації для кожного співвласника.

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Кожен зі співвласників отримає окремий житловий сертифікат у "Дії". Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок. Або обʼєднати житлові сертифікати з іншими людьми, щоб придбати нове спільне житло.

Щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Робити це необхідно виключно після того, як кожен зі співвласників отримає житловий сертифікат.

Нагадаємо:

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Кабінет Міністрів під час засідання 3 листопада ухвалив рішення, яке дозволить використання коштів за знищене майно в межах програми "єВідновлення".

Так, з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено виділення 2,5 млрд грн на компенсаційні сертифікати.







