Военные облигации в "Дії": украинцы заработали более 44 миллионов 

Украинцы, которые купили военные облигации в приложении "Дія", получили прибыль в размере более 44 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров

По его словам, украинцы получили уже 44,8+ миллиона гривен прибыли от покупки военных облигаций в "Дії".

"Военные облигации - это ценные бумаги. Каждая облигация - это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству в долг средства и обратно получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете. Стоимость одной облигации - от 940 грн, а максимальная годовая прибыль - 18%", - отметил Федоров.

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Сейчас в "Дії" доступны следующие облигации:

Евпатория;

Симферополь;

Ялта;

Новая Каховка;

Севастополь.

Напомним:

С 3 октября военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

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