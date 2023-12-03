Военные облигации в "Дії": украинцы заработали более 44 миллионов
Воскресенье, 3 декабря 2023, 15:40 -
Украинцы, которые купили военные облигации в приложении "Дія", получили прибыль в размере более 44 млн грн.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров
По его словам, украинцы получили уже 44,8+ миллиона гривен прибыли от покупки военных облигаций в "Дії".
"Военные облигации - это ценные бумаги. Каждая облигация - это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству в долг средства и обратно получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете. Стоимость одной облигации - от 940 грн, а максимальная годовая прибыль - 18%", - отметил Федоров.
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Сейчас в "Дії" доступны следующие облигации:
- Евпатория;
- Симферополь;
- Ялта;
- Новая Каховка;
- Севастополь.
Напомним:
С 3 октября военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".
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