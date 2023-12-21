Росія витратила $12 мільярдів на підтримку авіасектора на тлі санкцій – Reuters

reuters

Росія виділила понад 12 мільярдів доларів державних субсидій і кредитів, щоб утримати на плаву свій авіасектор після того, як західні санкції через вторгнення в Україну припинили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.

Про це пише Reuters.

"Залежна від літаків іноземного виробництва, Росія стоїть перед непростим завданням розвивати свою авіаційну промисловість лише за рахунок деталей вітчизняного виробництва, одночасно купуючи літаки в іноземних лізингодавців, щоб уникнути захоплення більшої частини свого флоту.

Західні авіабудівники Airbus і Boeing припинили постачання послуг і запчастин у березні 2022 року і припинили регулярне технічне обслуговування флагманського перевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній", - пише агентствуо.

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Відтоді Росія витратила 1,09 трильйона рублів (12,07 мільярда доларів) на підтримку галузі цивільної авіації, включаючи виробництво літаків і фінансову допомогу авіакомпаніям, свідчать підрахунки Reuters на основі даних Міністерства фінансів і Рахункової палати РФ.

Витрати майже вдвічі перевищують 547 мільярдів рублів виплат, здійснених у 2020-21 роках, коли пандемія COVID-19 спричинила різке скорочення авіаперевезень, і підкреслюють масштаб зусиль Кремля.

"Наш авіапарк дуже перевантажений літаками іноземного виробництва", - заявив минулого тижня президент РФ Володимир Путін. "Ми плануємо до 2030 року виробляти більше 1000 літаків, наших власних літаків. Потрібна робота", - заявив російський диктатор.

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За даними швейцарського постачальника авіарозвідки ch-aviation, російські авіакомпанії наразі експлуатують 991 літак, в тому числі 405 - російського виробництва.

Але лише 133 з них - це "суперджети", вироблені державним виробником "Об'єднана авіабудівна корпорація". Інші літаки російського виробництва - "Туполєв", "Яковлєв" та "Ільюшин" - рідко використовуються для комерційних польотів.

Підтримка авіабудування, ключової галузі промисловості, буде продовжуватися протягом наступних років, заявило міністерство промисловості і торгівлі РФ у відповідь на запит Reuters.

Економічна правда