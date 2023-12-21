Китай наживається на війні в Україні - New York Times

Після введення проти Росії глобальних санкцій, Китай узявся задовольняти потреби РФ у критичному імпорті, а фактично - наживатися на вторгненні в Україну.

Про це пише The New York Times.

"Китай наживається на вторгненні Росії в Україну, що призвело до того, що Росія перемикнулася із Заходу на Китай для закупівель усього, від автомобілів до комп'ютерних чіпів. Експорт Китаю до сусідньої країни настільки зріс, що цього літа китайські будівельники побудували на кордоні склади та 20-поверхові офісні вежі", - пише видання.

Зазначається, що товарообіг Китаю з Росією цього року перевищив 200 мільярдів доларів за перші 11 місяців цього року.

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"Такого рівня не очікували навіть ці країни", - пише видання.

Найбільше заробили виробники вантажних і легкових автомобілів.

Китай також задовольнив критичну потребу Росії в імпорті, після того, як європейські та американські компанії почали уникати Росії з лютого 2022 року.

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"Китай продовжує свою роль постачальника-замінника товарів, попри ризик своїх тісних економічних зв'язків з багатьма європейськими країнами", - наголошує видання.

Експорт Китаю до Росії зріс на 69 відсотків за перші 11 місяців цього року порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до вторгнення в Україну.

Росія, своєю чергою, продавала нафту та природний газ до Китаю з великими знижками. Російські шоколадні цукерки, ковбаси та інші товари народного споживання предсталені в достатку в китайських супермаркетах.

Війна Росії в Україні також отримала іміджевий поштовх від Китаю.

"Державні ЗМІ постійно поширюють російську пропаганду в Китаї та в усьому світі. Росія настільки популярна в Китаї, що інфлюенсери в соціальних мережах стікаються до Харбіна, столиці найпівнічнішої провінції Китаю на сході Хейлунцзян, щоб позувати в російському одязі перед колишнім російським собором", - йдеться в публікації.

Сі Цзіньпін, вищий лідер Китаю, і президент Росії Володимир Путін, здійснили численні публічні демонстрації тісних зв'язків країн. Сі Цзіньпін відвідав Харбін на початку вересня й оголосив Хейлунцзян "воротами на північ" Китаю.

"Підтримувати й добре розвивати китайсько-російські відносини - це стратегічний вибір, зроблений обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів", - сказав Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

Нагадуємо:

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що американський уряд має докази того, що китайські фірми, ймовірно, допомагають у постачанні обладнання для армії РФ в обхід західних санкцій.