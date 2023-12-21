Росія провалила плани експорту електроенергії в Китай через розруху в енергомережах

Стан електромереж і постійні аварії не дозволили Росії виконати плани поставок електроенергії в Китай.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на статистику китайської митниці.

За 11 місяців 2023 року Росія експортувала до Китаю електроенергію в обсязі майже 3,16 млрд кВт-год. Це більш ніж на чверть (26,6%) менше, ніж у 2022 році.

"Впали обсяги експорту електроенергії в Китай, це пов'язано з незадовільним енергобалансом на Сході", - визнав міністр енергетики РФ, якого цитує видання.

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Міністр пообіцяв, що на наступний рік, можливо, вдасться відновити енергобаланс і постачання до Китаю.

Серед причин зменшення поставок називають високу аварійність ТЕС на Далекому Сході на тлі зростання внутрішнього попиту.

Так, у січні через аварію на ТЕЦ-1 у Хабаровську без тепла залишилися 145 об'єктів. Хабаровська ТЕЦ-1 забезпечує до 60% споживання теплової енергії в місті. У день аварії в Хабаровську було 20 градусів морозу.

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За літо в російському Примор'ї сталося щонайменше шість великих аварій, коли без електроенергії залишалися кілька десятків тисяч людей. Відключення продовжилися і восени.

У вересні світла позбулися 10 000 жителів Владивостока.

У жовтні аварія в Находці знеструмила понад 2500 осіб; крім того, без електрики опинилися школи і дитячі садки.

На початку грудня через аварію без світла залишилися понад 30 000 жителів 199 багатоквартирних будинків і приватного сектора у Владивостоці.

Кілька днів потому електрики позбулися близько двох тисяч жителів Улан-Уде. Від електроенергії було відключено, зокрема, приватні будинки, які опалюються електрикою. Цього дня температура повітря в місті була -34 градуси.

Однак Китай не єдина країна, щодо якої РФ не змогла виконати зобов'язань.

За підсумками 2023 року експорт електроенергії з Росії в інші країни може знизитися до 10 млрд кВт-год, визнають у міністерстві енергетики РФ.

Минулого 2022 року показник становив 13,5 млрд кВт-год, оскільки до початку війни в Україні ще зберігалися поставки в країни Євросоюзу, а обсяги експорту в КНР були більшими.

Нагадуємо:

Наприкінці літа в Росії почалися віялові відключення електроенергії. Зрештою Росія вимушено вдалася до обмеження перетоків потужності в Китай.