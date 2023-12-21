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Укр / Рус

Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів

Четвер, 21 грудня 2023, 10:40 - Економічна правда
 
Владислав Бельбас
ФОТО "УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА"

Росіяни використали дипломатичний тиск в неназваній країні, щоб зірвати контракт на постачання Україні літаків. 

Про це розповів директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в інтерв’ю ЕП

За його словами, компанія почала домовлятись про купівлю винищувачів в однієї з країн "на іншому кінці планети". Міноборони підтвердило, що літаки потрібні, а продавець був готовий їх продати. Однак один з внутрішніх листів про цю угоду потрапив до рук росіян. 

"Дуже скоро представник російського посольства в цій країні почав ходити із цим листом і погрожувати місцевим чиновникам, що Росія прикриє для цієї країни якісь проєкти. У підсумку угода зірвалась, бо країна-постачальник передумала пропонувати ці винищувачі", – зазначив Бельбас. 

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Більше про роботу найбільшої приватної оборонної компанії України читайте в матеріалі "Хованки від ракет, російські шпигуни і багато української зброї. Інтерв'ю з директором "Української бронетехніки" Бельбасом"

Економічна правда

Україна Росія зброя війна
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