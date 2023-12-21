Россия потратила $12 миллиардов на поддержку авиасектора на фоне санкций – Reuters

reuters

Россия выделила более 12 миллиардов долларов государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать на плаву свой авиасектор после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.

Об этом пишет Reuters.

"Зависимая от самолетов иностранного производства, Россия стоит перед непростой задачей развивать свою авиационную промышленность только за счет деталей отечественного производства, одновременно покупая самолеты у иностранных лизингодателей, чтобы избежать захвата большей части своего флота.

Западные авиастроители Airbus и Boeing прекратили поставки услуг и запчастей в марте 2022 года и прекратили регулярное техническое обслуживание флагманского перевозчика "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний", - пишет агентство.

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С тех пор Россия потратила 1,09 триллиона рублей (12,07 миллиарда долларов) на поддержку отрасли гражданской авиации, включая производство самолетов и финансовую помощь авиакомпаниям, свидетельствуют подсчеты Reuters на основе данных Министерства финансов и Счетной палаты РФ.

Расходы почти вдвое превышают 547 миллиардов рублей выплат, осуществленных в 2020-21 годах, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение авиаперевозок, и подчеркивают масштаб усилий Кремля.

"Наш авиапарк очень перегружен самолетами иностранного производства", - заявил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. "Мы планируем к 2030 году производить более 1000 самолетов, наших собственных самолетов. Нужна работа", - заявил российский диктатор.

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По данным швейцарского поставщика авиаразведки ch-aviation, российские авиакомпании сейчас эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 - российского производства.

Но только 133 из них - это "суперджеты", произведенные государственным производителем "Объединенная авиастроительная корпорация". Другие самолеты российского производства - "Туполев", "Яковлев" и "Ильюшин" - редко используются для коммерческих полетов.

Поддержка авиастроения, ключевой отрасли промышленности, будет продолжаться в течение следующих лет, заявило министерство промышленности и торговли РФ в ответ на запрос Reuters.

Экономическая правда