У Німеччині з нового року скоротять соціальні виплати всім біженцям

Канцлер ФРН Олаф Шольц і глави земельних урядів домовилися, що з 2024 року соцвиплати для всіх біженців будуть скорочені.

Про це повідомляє DW.

Право на соцдопомогу шукачі притулку зможуть отримати тільки після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора, як зараз. А до цього федеральний центр виплачуватиме за кожного шукача притулку в Німеччині загальну суму в розмірі 7500 євро на рік.

Також вирішено видавати біженцям спеціальну карту для оплати послуг, що обмежить їхній доступ до готівки. З цією метою робоча група до кінця січня має розробити відповідну модель.

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Що стосується біженців з України, то після закінчення 36 місяців, у разі проживання в гуртожитках, вони отримуватимуть лише "ті виплати, які їм справді необхідні". Це ж правило торкнеться мігрантів, які підлягають захисту, і мігрантів, з перебуванням яких Німеччина змушена миритися.

Уряд ФРН вважає, що скорочення дадуть змогу землям і комунам заощадити 1 млрд євро.

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер висловив задоволення компромісом, зазначивши, що це не тільки полегшить фінансове становище земель і комун, а й "послабить притягальну силу соціальної держави Німеччина" для мігрантів.

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Нагадуємо:

Міграційна криза і дефіцит кадрів змусили Берлін вимагати від одержувачів допомоги якнайшвидшого працевлаштування.

У жовтні поточного року таку заяву зробив міністр праці ФРН Хубертус Хайль.

Заява була адресована біженцям з України, точніше кажучи - біженкам, оскільки жінки становлять 80% тих українських громадян у працездатному віці, які, рятуючись від війни, знайшли з минулого року притулок у Німеччині.

Йшлося взагалі про біженців, які мають реальну перспективу залишитися в країні на тривалий термін, але наголос було зроблено саме на українках.

Біженці з України мають у Німеччині з початку літа 2022 року особливий статус. Вони отримують вищу допомогу і мають ширші можливості для працевлаштування, ніж шукачі притулку, які прибули з інших країн.

Станом на червень 2023 року українських одержувачів такої допомоги у працездатному віці було приблизно 480 тисяч.