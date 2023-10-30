Інфляція в Німеччині сповільнилася в жовтні до найнижчого рівня за два роки

reuters

Інфляція в Німеччині помітно знизилася в жовтні - до 3%, впавши до найнижчого рівня з серпня 2021 року.

Про це пише Reuters із посиланням на Федеральне статистичне управління.

При цьому споживчі ціни, гармонізовані для порівняння з іншими країнами ЄС, у вересні зросли на 4,3% в річному обчисленні.

Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, знизилася до 4,3% у жовтні з 4,6% у попередньому місяці.

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За словами економіста Commerzbank Ральфа Солвіна, хоча загальна інфляція, ймовірно, ще більше знизиться в перші кілька місяців наступного року, базова інфляція повинна стабілізуватися на рівні близько 3% найпізніше до весни.

"Ми очікуємо, що базова інфляція залишиться значно вищою, ніж хотілося б ЄЦБ, в наступному році", - сказав Солвін.

Вища, ніж прогнозується, інфляція розглядається центральними банками як один з основних ризиків, оскільки вона може продовжити кампанію посилення монетарної політики, утримуючи процентні ставки на більш високому рівні протягом тривалого часу.

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Очікується, що інфляція в єврозоні сповільниться до 3,2% у жовтні з 4,3% у вересні, вважають економісти, опитані Reuters. Дані по інфляції будуть опубліковані 31 жовтня.

Окремі дані, опубліковані 30 жовтня , показали, що економіка Німеччини дещо скоротилася в третьому кварталі, оскільки найбільша економіка Європи продовжує страждати від слабкої купівельної спроможності і високих процентних ставок.

Валовий внутрішній продукт впав на 0,1% в квартальному вимірі. Опитування Reuters прогнозувало падіння економіки на 0,3%.

"Німецька економіка, схоже, залишиться в сутінковій зоні між незначним скороченням і стагнацією не тільки в цьому році, але і в наступному", - прогнозують експерти.

При цьому скорочення в третьому кварталі не вважається чимось надзвичайним, оскільки Commerzbank очікує, що німецька економіка знову скоротиться в зимовому півріччі.

"Споживання навряд чи відновиться, як сподівалися оптимісти", - сказав головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Економічна правда