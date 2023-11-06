Tesla планує виготовляти електромобіль вартістю 25 тисяч євро на заводі у Німеччині – ЗМІ

reuters

Виробник електромобілів Tesla планує розробити автомобіль вартістю 25 тисяч євро на своєму заводі під Берліном.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнане джерело.

За словами агентства, така новина є довгоочікуваною подією для Tesla, яка націлена на масове використання своїх автомобілів.

Співрозмовник Reuters, який говорив на умовах анонімності, не уточнив, коли почнеться виробництво. Водночас у Tesla відмовились від коментарів.

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3 листопада гендиректор Tesla Ілон Маск відвідав завод у Грюнхайде і подякував співробітникам за їхню наполегливу працю. На тій же зустрічі він поінформував персонал про плани з виробництва автомобіля вартістю 25 тисяч євро, розповіло джерело.

Наразі німецький завод Tesla виробляє Model Y, найбільш продаваний електромобіль в Європі.

"Маск давно планував зробити більш доступний електромобіль, але в 2022 році заявив, що ще не опанував технологію, і відклав цей план на майбутнє.

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Проте у вересні джерела повідомили Reuters, що автовиробник наближається до проривної інновації, яка прискорить виробництво і знизить витрати", - пише Reuters.

Вихід на масовий ринок має вирішальне значення для досягнення мети Tesla щодо збільшення поставок автомобілів до 20 мільйонів до 2030 року, що в 10 разів перевищує поточні потужності.

Але слабка економіка та високі відсоткові ставки вдарили по попиту на електромобілі, що спонукало Tesla та інших виробників знизити ціни в останні місяці, намагаючись збільшити продажі.

Автовиробник планує подвоїти потужність німецького заводу до 1 мільйона автомобілів на рік, але не надавав оновленої інформації про те, скільки автомобілів він виробляє там з березня, коли він заявив, що виробляє 5 тис автомобілів за тиждень, що еквівалентно приблизно 250 тис на рік.

Економічна правда