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В Германии с нового года сократят социальные выплаты всем беженцам

Вторник, 7 ноября 2023, 16:12 - Лия Ильченко

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы земельных правительств договорились, что с 2024 года соцвыплаты для всех беженцев будут сокращены.

Об этом сообщает DW.

Право на соцпособие соискатели убежища смогут получить только после трех лет получения урезанного пособия, а не через полтора, как сейчас. А до этого федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища в Германии общую сумму в размере 7500 евро в год.  

Также решено выдавать беженцам специальную карту для оплаты услуг, что ограничит их доступ к наличным деньгам. С этой целью рабочая группа до конца января должна разработать соответствующую модель.

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Что касается беженцев из Украины, то по истечении 36 месяцев, в случае проживания в общежитиях, они  будут получать лишь "те выплаты, которые им действительно необходимы". Это же правило коснется мигрантов, подлежащих защите,  и мигрантов, с пребыванием которых Германия вынуждена мириться. 

Правительство ФРГ полагает, что сокращение позволят землям и коммунам сэкономить 1 млрд евро. 

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выразил удовлетворение компромиссом, указав, что это не только облегчит финансовое положение земель и коммун, но и "ослабит притягательную силу социального государства Германия" для мигрантов.

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Напоминаем:

Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства.

В октябре текущего года такое заявление сделал министр труда ФРГ Хубертус Хайль.

Заявление было адресовано беженцам из Украины, точнее говоря - беженкам, поскольку женщины составляют 80% тех украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые, спасаясь от войны, нашли c прошлого года убежище в Германии.

Речь шла вообще о беженцах, имеющих реальную перспективу остаться в стране на длительный срок, но упор был сделан именно на украинках.

Беженцы из Украины имеют в Германии с начала лета 2022 года особый статус. Они получают более высокое пособие и имеют более широкие возможности для трудоустройства, чем прибывшие из других стран соискатели убежища. 

По состоянию на июнь 2023 года украинских получателей такого пособия в трудоспособной возрасте было примерно 480 тысяч.

Германия Украина миграция
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