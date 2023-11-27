Україна експортувала понад 12 мільйонів тонн зерна у поточному маркетинговому році

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Україна експортувала 12,69 млн тонн зернових та зернобобових від початку поточного маркетингового року 2023 – 2024 років.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у цьому маркетинговому році, який стартував 7 липня, Україна вже експортувала 5,75 млн тонн пшениці, 870 тис тонн ячменю та 5,93 млн тонн кукурудзи.

Крім того, станом на 30 листопада минулого маркетингового року український експорт становив 16,557 млн тонн. Тоді Україна експортувала 6,7 млн тонн пшениці, 1,4 млн тонн ячменю та 9,3 млн тонн кукурудзи.

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У листопаді 2023 року український експорт становив 3,453 млн тонн зернових та зернобобових проти 4,354 млн тонн минулого року.

Крім того, з липня місяця Україна експортувала 48,8 тис тонн борошна, проти 54,9 тис тонн – минулого року.

Нагадаємо:

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Україна з початку нового маркетингового року (2023/2024) експортувала 8,72 млн тонн зернових та зернобобових.