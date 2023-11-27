Украина экспортировала более 12 миллионов тонн зерна в текущем маркетинговом году

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Украина экспортировала 12,69 млн тонн зерновых и зернобобовых с начала текущего маркетингового года 2023 - 2024 годов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в этом маркетинговом году, который стартовал 7 июля, Украина уже экспортировала 5,75 млн тонн пшеницы, 870 тыс. тонн ячменя и 5,93 млн тонн кукурузы.

Кроме того, по состоянию на 30 ноября прошлого маркетингового года украинский экспорт составил 16,557 млн тонн. Тогда Украина экспортировала 6,7 млн тонн пшеницы, 1,4 млн тонн ячменя и 9,3 млн тонн кукурузы.

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В ноябре 2023 года украинский экспорт составил 3,453 млн тонн зерновых и зернобобовых против 4,354 млн тонн в прошлом году.

Кроме того, с июля месяца Украина экспортировала 48,8 тыс тонн муки, против 54,9 тыс тонн - в прошлом году.

Напомним:

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Украина с начала нового маркетингового года (2023/2024) экспортировала 8,72 млн тонн зерновых и зернобобовых.