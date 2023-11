ЄС виділить 50 мільйонів євро на ремонт українських портів

Європейська комісія виділить 50 млн євро для відновлення української портової інфраструктури, яка зазнала руйнувань внаслідок російських ударів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X (Twitter).

У своєму листі до президента Зеленського фон дер Ляєн зазначила, що 50 млн євро від ЄС на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів мають сприяти подальшому експорту агропродукції на світовий ринок.

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо розширювати наші "смуги солідарності" і виділимо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми відправляємо українське зерно у світ", – написала президентка Єврокомісії.

