Швеція виділить близько 9 мільйонів євро на ініціативу Grain from Ukraine 

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Шведський уряд виділить понад 8,7 млн євро через всесвітню продовольчу програму на ініціативу Grain From Ukraine.

Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Х.

"Радий оголосити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон на ініціативи Grain From Ukraine через всесвітню продовольчу програму. Україна продовжує робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну", – йдеться у дописі.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression. Реклама: November 26, 2023

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