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Швеція виділить близько 9 мільйонів євро на ініціативу Grain from Ukraine 

Неділя, 26 листопада 2023, 12:56 - Ігор Пилипів
 
getty images

Шведський уряд виділить понад 8,7 млн євро через всесвітню продовольчу програму на ініціативу Grain From Ukraine. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Х. 

"Радий оголосити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон на ініціативи  Grain From Ukraine через всесвітню продовольчу програму. Україна продовжує робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну", – йдеться у дописі.

Нагадаємо:

Європейська комісія виділить 50 млн євро для відновлення української портової інфраструктури, яка зазнала руйнувань внаслідок російських ударів.

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У рамках ініціативи Grain from Ukraine Литва до кінця цього року виділить 2 млн євро і готова підвищити транзитні спроможності своїх портів для українського експорту.

Україна отримає військові кораблі від партнерів для захисту суден, що перевозять зерно, у Чорному морі.

Швеція зерно експорт Україна
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Економічна правда
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