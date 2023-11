Зупинилося чергове підприємство зі сфери впливу Коломойського: експерти підозрюють шантаж

Монополіст

Чергове підприємство, яке раніше перебувало у сфері впливу Приватбанку часів Ігоря Коломойського, - ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів", зупинило експлуатацію печей, нібито на зимовий період через можливі обмеження щодо електроенергії та води, а також для проведення ремонту обладнання.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт підприємства.

"Для збереження пічних агрегатів адміністрацією АТ "НЗФ" ухвалено рішення про тимчасове припинення виробництва феросплавної продукції", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Нікополь розташований за 5 км від окупованого Енергодара, через що щодня зазнає постійних обстрілів ворожої артилерії.

Реклама:

Через непрогнозовані дії окупантів у НЗФ можливі перебої із забезпеченням електроенергією та водою.

Також підкреслюється, що підприємство постійно піклується про людей, тому в рамках соцпартнерства з нікопольською громадою, НЗФ впроваджує та посилює заходи, спрямовані на безпеку та захист життя і здоров'я працівників.

"На підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонтні роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, неодноразово пошкоджених через обстріли", - повідомляється в оголошенні на сайті заводу.

Реклама:

Зазначається, що АТ "НЗФ" готове продовжити постійну роботу після усунення загрози обстрілів енергосистеми України.

"Запевняємо наших партнерів - товарна продукція АТ "НЗФ" є на складах, у разі необхідності українські виробники будуть забезпечені феросплавами", - резюмується в заяві.

Водночас, як звертає увагу "Інтерфакс-Україна", раніше призупинили свою роботу й інші підприємства, що входять до групи, роботу якої до націоналізації організовував Приватбанк.

Зокрема, це Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, раніше - Орджонікідзевський ГЗК), Марганецький ГЗК (МГЗК) - призупинили видобуток і переробку сирої марганцевої руди, а також Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) - зупинив експлуатацію печей на зимовий період.

Своєю чергою канал "Монополіст" поширив інформацію, що олігарх Ігор Коломойський шантажує владу, попри перебування в ізоляторі тимчасового тримання СБУ: нібито, він дає вказівки своїм підлеглими для вибудовування переговорної позиції з Офісом президента.

Нагадуємо:

НЗФ - найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- та феромарганцю. Використовує імпортну та вітчизняну сировину для виробництва феросплавів.

Бізнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановського ЗФ (розташований на неконтрольованій Україною території), Покровського (раніше - Орджонікідзевського) і Марганецького гірничо-збагачувальних комбінатів до націоналізації організовував Приватбанк.

За даними Національного депозитарію України, станом на перший квартал 2023 року 15,503% акцій ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" перебуває у власності Sofalon Investments Limitad, 9,6904% - Rougella Properties Ltd, 15,7056% - Dolemia Consulting Ltd, 9,2158% - Sonerio Holdings Ltd, 5,8824% - Manjalom Limited, 15,1013% - Treelon Investments Limited (усі - Кіпр).

На сьогодні Ігор Коломойський утримується під вартою з альтернативою застави в 3,8 млрд грн.

Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами Приватбанку.

Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 рр. легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником і акціонером.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Апеляційний суд Києва на засіданні 16 листопада поточного року частково змінив запобіжний захід Коломойському, скоротивши на місяць перебування під вартою - до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року, з альтернативою застави 3 млрд 891 млн грн. Коломойський і його адвокати просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.