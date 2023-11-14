"Укрнафта" вдвічі збільшить доходи за перший рік під управлінням держави

За перший рік роботи під управлінням держави ПАТ "Укрнафта" отримає 95 млрд грн доходу, що вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття.

Про це повідомив гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Корецький зазначив, що чистий прибуток компанії за перше півріччя 2023 року становив 14,1 млрд грн. На сьогодні чистий прибуток перевищив 20 млрд грн.

"І це набагато більше, ніж за попередні роки. Для порівняння, кумулятивний результат за попередні 10 років - мільярдні збитки. Плануємо, що дохід компанії за 2023 рік буде на рівні 95 млрд грн. Тобто, більше ніж вдвічі перевищить середньорічний за останнє десятиліття", – заявив Корецький.

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За словами гендиректора компанії, план податкових платежів за весь 2023 рік – 27 млрд грн, в тому числі – близько 5 млрд грн податку на прибуток. За останні 10 років було сплачено 12 млрд грн податку на прибуток.

Крім того, Держава отримає від Укрнафти не менше 6 млрд грн дивідендів, що є рекордом за останні 10 років.

Однак плани "Укрнафти" збільшити видобуток нафти на 6% у 2023 році порівняно з 2022 роком не реалізується, оскільки приріст видобутку буде меншим, ніж очікувалося, він все ж відбудеться. Видобуток газу, навпаки, перевищить планові показники.

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Також у плани щодо буріння нових свердловин залишатимуться без незмін: 9 свердловин у 2023 році та 30 свердловин у 2024 році. Для порівняння, протягом останніх років Укрнафта бурила по 1-2 свердловини на рік.

Корецький також повідомив про ряд важливих змін у діяльності компанії. Зокрема, "Укрнафта" почала створювати власний парк бензовозів, використовувати ліцензію постачальника електроенергії, зменшувати проблемну дебіторську заборгованість та збільшувати продажі в мережі АЗС.

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Нагадаємо:

"Укрнафта" підписала рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку зі швейцарською Weatherford International.

У листопаді 2022 року активи компаній "Укрнафта", ПрАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

За результатами січня-квітня "Украфта" заробила близько 7 мільярдів гривень чистого прибутку - цей показник значно перевищує весь річний прибуток у 2020 і 2021 роках.

За результатами І кварталу року "Укрнафта" перерахувала до державного бюджету 1,187 млрд грн податку на прибуток - рекордний платіж перевищив весь обсяг податків у 2022 році.

За словами Корецького, АТ "Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно. У 2023 році компанія планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,447 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.