Остановилось очередное предприятие из сферы влияния Коломойского: эксперты подозревают шантаж

Монополіст

Очередное предприятие, ранее находившееся в сфере влияния Приватбанка времен Игоря Коломойского - ЧАО "Никопольский завод ферросплавов", остановило эксплуатацию печей, якобы на зимний период из-за возможных ограничений по электроэнергии и воде, а также для проведения ремонта оборудования.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт предприятия.

"Для сохранения печных агрегатов администрацией АО "НЗФ" принято решение о временной приостановке производства ферросплавной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Никополь находится в 5 км от оккупированного Энергодара, из-за чего каждый день подвергается постоянным обстрелам вражеской артиллерии.

Из-за непрогнозируемых действий оккупантов в НЗФ возможны перебои с обеспечением электроэнергией и водой.

Также подчеркивается, что предприятие постоянно заботится о людях, поэтому в рамках соцпартнерства с никопольской громадой, НЗФ внедряет и усиливает меры, направленные на безопасность и защиту жизни и здоровья работников.

"На предприятии продолжат выполнять строительные и ремонтные работы, связанные с модернизацией оборудования и энергокоммуникаций, неоднократно поврежденных из-за обстрелов", - сообщается в объявлении на сайте завода.

Сообщается, что АО "НЗФ" готово продолжить постоянную работу после устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины.

"Уверяем наших партнеров - товарная продукция АО "НЗФ" есть на складах, в случае необходимости украинские производители будут обеспечены ферросплавами", - резюмируется в заявлении.

В то же время, как обращает внимание "Интерфакс-Украина", ранее приостановили свою работу и другие предприятия, входящие в группу, роботу которой до национализации организовывал Приватбанк.

В частности, это Покровский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, ранее - Орджоникидзевский ГОК), Марганецкий ГОК (МГОК) - приостановили добычу и переработку сырой марганцевой руды, а также Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) - остановил эксплуатацию печей на зимний период.

В свою очередь канал "Монополист" распространил информацию, что олигарх Игорь Коломойский шантажирует власть, несмотря на пребывание в изоляторе временного содержания СБУ: якобы, он дает указания своим подчиненными для выстраивания переговорной позиции с Офисом президента.

НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

Бизнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановского ЗФ (находится на неконтролируемой Украиной территории), Покровского (ранее - Орджоникидзевского) и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал Приватбанк.

По данным Национального депозитария Украины, по состоянию на первый квартал 2023 года 15,503% акций ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" находится в собственности Sofalon Investments Limitad, 9,6904% - Rougella Properties Ltd, 15,7056% - Dolemia Consulting Ltd, 9,2158% - Sonerio Holdings Ltd, 5,8824% - Manjalom Limited, 15,1013% - Treelon Investments Limited (все – Кипр).

На сегодня Игорь Коломойский содержится под стражей с альтернативой залога в 3,8 млрд грн.

Коломойский подозревается в мошенничестве и завладении средствами ПриватБанка.

Служба безопасности Украины объявила ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 (мошенничество), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Правоохранители установили, что бизнесмен в течение 2013-2020 гг. легализовал более 0,5 млрд грн путем их вывода за границу. При этом он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему конечному бенефициару ПАО КБ "Приватбанк" Коломойскому и пяти его бывшим топ-менеджерам в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Апелляционный суд Киева на заседании 16 ноября текущего года частично изменил меру пресечения Коломойскому, сократив на месяц пребывание под стражей – до 2 декабря, а не до 2 января 2024 года, с альтернативой залога 3 млрд. 891 млн грн. Коломойский и его адвокаты просили изменить меру пресечения по содержанию под стражей на домашний арест.