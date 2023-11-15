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OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT через величезний попит

Середа, 15 листопада 2023, 10:35 - Ігор Пилипів

OpenAI призупинить прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus через величезний попит.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Ми на деякий час призупиняємо реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus. Сплеск використання перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі користувачі отримали чудовий досвід", – написав Альтман.

Гендиректор OpenAI додав, що користувачі все ще можете зареєструватися, щоб отримати сповіщення в додатку про відкриття підсекцій.

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