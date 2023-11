OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT через величезний попит

OpenAI призупинить прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus через величезний попит.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Ми на деякий час призупиняємо реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus. Сплеск використання перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі користувачі отримали чудовий досвід", – написав Альтман.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(



the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.



you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.

