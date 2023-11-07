GPT-4 Turbo, кастомні GPT та GPT Store: OpenAI провела свою першу конференцію

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Компанія OpenAI провела свою першу конференцію OpenAI DevDay, де представила GPT-4 Turbo, кастомні GPT та відкриття GPT Store.

Про це повідомляє TechCrunch.

Конференцію OpenAI DevDay провів CEO компанії Сем Альтман і розповів, що близько 100 млн людей щотижня використовують ChatGPT, а 2 млн розробників створюють рішення за допомогою її API ChatGPT і Whisper OpenAI.

Також Альтман презентував GPT-4 Turbo, яка буде у двох версіях: перша – тільки для тексту та друга – для тексту та зображень. Нова модель базується на даних квітне 2023 року та може "бачити" більше даних з контекстним вікном на 128 тис токенів, що еквівалентне більш ніж 300 сторінкам тексту в одному запиті.

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Крім того, GPT-4 Turbo є дешевшим у використанні, оскільки ціна вхідних 1000 токенів (близько 750 слів) становитиме 0,01 дол. Для порівняння, у GPT-4 ця вартість становила 0,03 дол.

Одним з головних нововведень OpenAI стала платформа для створення власних версій ChatGPT. Відповідно, користувачів із платною підпискою ChatGPT Plus зможуть створювати власні GPT – спеціалізовані версії чат-ботів, які налаштовані для виконання конкретного кола завдань.

Для створення GPT не потрібно знати програмування, оскільки це відбуватиметься в діалозі, як під час звичайної роботи з чат-ботом. Відтак створенні GPT можна буде використовувати в особистих цілях чи викласти у відкритий доступ.

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OpenAI планує запустити магазин додатків GPT Store для кастомних чат-ботів, а трохи пізніше - включити монетизацію, щоб розробники GPT могли отримувати за них кошти.

Економічна правда.