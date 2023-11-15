OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса

OpenAI приостановит прием новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Мы на некоторое время приостанавливаем регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus. Всплеск использования превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все пользователи получили отличный опыт", - написал Альтман.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(



the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.



you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen. Реклама: November 15, 2023

Гендиректор OpenAI добавил, что пользователи все еще можете зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.

Напомним:

Реклама:

Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытие GPT Store.

На ней было заявлено, что примерно 100 миллионов человек пользуются услугами ИИ еженедельно, а более 90% компаний из списка Fortune 500 создают инструменты на платформе OpenAI.