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OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса

Среда, 15 ноября 2023, 10:35 - Игорь Пилипив

OpenAI приостановит прием новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Мы на некоторое время приостанавливаем регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus. Всплеск использования превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все пользователи получили отличный опыт", - написал Альтман.

Гендиректор OpenAI добавил, что пользователи все еще можете зарегистрироваться, чтобы получить уведомления в приложении об открытии подсекций.

Напомним:

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Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытие GPT Store.

На ней было заявлено, что примерно 100 миллионов человек пользуются услугами ИИ еженедельно, а более 90% компаний из списка Fortune 500 создают инструменты на платформе OpenAI.

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