Маск виступить на російській конференції щодо штучного інтелекту – ЗМІ

EUReporter

Американський мільярдер Ілон Маск візьме участь у конференції з питань штучного інтелекту AI Journey 2023, яка незабаром відбудеться у Росії.

Про це пише видання EUReporter.

За словами видання, участь Маска в російській конференції щодо штучного інтелекту може бути пов'язана з нещодавнім анонсом Маском нейромережі Grok від xAI, яка стане конкурентом ChatGPT.

За даними джерел EUReporter, Маск виступить на заході в якості спікера. При цьому видання не уточнює, чи буде Маск летіти до РФ для очного відвідування конференції або ж обмежиться виступом в онлайн-форматі.

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На конференції також планують виступити дослідники з Індії, Китаю та інших країн, зазначає EUReporter.

Нагадаємо:

Раніше Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму і заявив про "необхідність перемир'я".

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Економічна правда