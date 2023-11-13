В OpenAI планують залучити додаткові кошти від Microsoft для створення "суперінтелекту"

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Компанія-розробник чат-боту ChatGPT - OpenAI - планує заручитися подальшою фінансовою підтримкою від свого найбільшого інвестора Microsoft на створення універсального штучного інтелекту (AGI).

Про це заявив керівник OpenAI Сем Альтман в інтерв'ю Financial Times.

За словами FT, Альтман просувається вперед у своєму баченні створення універсального штучного інтелекту (AGI - програми з інтелектом на рівні людського).

Альтман розповів, що партнерство його компанії з Microsoft "проходить дуже добре", і що він очікує "з часом залучити набагато більше коштів" від технологічного гіганта серед інших інвесторів, щоб не відставати від витрат на створення більш складних моделей ШІ.

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Раніше цього року Microsoft інвестувала 10 млрд дол в OpenAI в рамках "багаторічної" угоди, кажуть джерела видання. Компанію OpenAI при цьому оцінили в 29 млрд дол.

Відповідаючи на питання, чи буде Microsoft продовжувати інвестувати далі, Альтман сказав: "Я сподіваюся на це". Він додав: "Попереду ще довгий шлях і багато обчислень, які потрібно побудувати між нами і AGI ... витрати на навчання просто величезні".

Альтман додав, що "зростання доходів цього року було хорошим", не надавши фінансових деталей, і що компанія залишається збитковою через витрати на навчання. Але він сказав, що партнерство з Microsoft гарантує, що "ми обидва зароблятимемо гроші на успіху один одного, і всі будуть щасливі".

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Останньою ознакою того, що OpenAI має намір побудувати бізнес-модель на базі ChatGPT, є те, що на заході 6 листопада, компанія анонсувала набір нових інструментів і оновлення існуючої моделі GPT-4 для розробників і компаній, додає FT.

Альтман також розповів, що OpenAI працює над створенням більш автономних агентів, які можуть виконувати завдання та дії, такі як написання коду, здійснення платежів, надсилання електронних листів або подання претензій.

"Ми зробимо цих агентів все більш і більш потужними… і звідси дії будуть ставати все складнішими", - додав він.

Керівник OpenAI також додав, що компанія працює над наступним поколінням своєї моделі штучного інтелекту GPT-5, не вказавши при цьому терміни її запуску. За його словами, для навчання знадобиться більше даних, які будуть отримані з поєднання загальнодоступних наборів даних в інтернеті та приватних даних компаній.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI провела свою першу конференцію OpenAI DevDay, де представила GPT-4 Turbo, кастомні GPT та відкриття GPT Store.

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Економічна правда