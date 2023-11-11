Україна та Польща розпочнуть переговори про розблокування пунктів пропуску

getty images

Для розблокування пунктів пропуску Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що до зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, директорату Єврокомісії з питань мобільності, Посольства України в Польщі та перевізники.

Крім того, за результатами перемовин заступника міністра Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, українською стороною вже було вирішено два порушені польськими колегами питання.

Реклама:

"Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціонала системи єЧерга – можливість замінювати водія для пустих вантажівок", – пояснюють в міністерстві.

Додається, що польським колегам вкотре було запропоновано запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

У міністерстві повідомляють, що 10 листопада найбільший вантажний пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на виїзд з України змогло перетнути 27 транспортних засобів. Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" перетнуло на виїзд 40 транспортних засобів, "Краківець – Корчова" – виїхали 227 вантажівок.

Реклама:

Читайте також: "Шлях" до конфлікту: чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон

Нагадаємо:

На окремих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через блокування польськими перевізниками час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягає до 6 діб.

У Держприкордонслужбі прокоментували ситуацію на українсько-польському кордоні, де другий день польські перевізники блокують рух вантажівок.

Напередодні десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.