Украина и Польша начнут переговоры о разблокировании пунктов пропуска

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Для разблокирования пунктов пропуска Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польской власти и перевозчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Отмечается, что ко встрече приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, Посольства Украины в Польше и перевозчики.

Кроме того, по результатам переговоров заместителя министра Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, украинской стороной уже было решено два затронутых польскими коллегами вопроса.

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"Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" и обновление функционала системы еЧерга - возможность заменять водителя для пустых грузовиков", - объясняют в министерстве.

Добавляется, что польским коллегам в очередной раз было предложено запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов - Долгобичув", где имеется соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания на пересечение границы.

В министерстве сообщают, что 10 ноября крупнейший грузовой пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на выезд из Украины смогло пересечь 27 транспортных средств. Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" пересекло на выезд 40 транспортных средств, "Краковец - Корчева" - выехали 227 грузовиков.

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Напомним:

На отдельных пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за блокирования польскими перевозчиками время ожидания грузовиков на въезд в Украину достигает до 6 суток.

В Госпогранслужбе прокомментировали ситуацию на украинско-польской границе, где второй день польские перевозчики блокируют движение грузовиков.

Накануне десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал прекратить ее.