Все разделы
Укр / Рус

Украина и Польша начнут переговоры о разблокировании пунктов пропуска

Суббота, 11 ноября 2023, 13:25 - Игорь Пилипив
 
getty images

Для разблокирования пунктов пропуска Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польской власти и перевозчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. 

Отмечается, что ко встрече приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, Посольства Украины в Польше и перевозчики.

Кроме того, по результатам переговоров заместителя министра Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, украинской стороной уже было решено два затронутых польскими коллегами вопроса.

Реклама:

"Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" и обновление функционала системы еЧерга - возможность заменять водителя для пустых грузовиков", - объясняют в министерстве. 

Добавляется, что польским коллегам в очередной раз было предложено запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов - Долгобичув", где имеется соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания на пересечение границы. 

В министерстве сообщают, что 10 ноября крупнейший грузовой пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на выезд из Украины смогло пересечь 27 транспортных средств. Пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" пересекло на выезд 40 транспортных средств, "Краковец - Корчева" - выехали 227 грузовиков.

Реклама:

Читайте также: "Путь" к конфликту: почему польские дальнобойщики хотят заблокировать украинскую границу

Напомним: 

На отдельных пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за блокирования польскими перевозчиками время ожидания грузовиков на въезд в Украину достигает до 6 суток.

В Госпогранслужбе прокомментировали ситуацию на украинско-польской границе, где второй день польские перевозчики блокируют движение грузовиков.

Накануне десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал прекратить ее.

Польша Минвосстановления переговоры
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Ситуация на украинско-польской границе: Польша пропускает 1-2 грузовика в час 9 ноября 2023, 18:38
На украинско-польской границе заблокировано 20 тысяч транспортных средств 9 ноября 2023, 18:05
Блокада границы со стороны Польши: ожидание на одном из пунктов пропуска составляет почти 6 суток 9 ноября 2023, 15:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте