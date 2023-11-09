Блокада кордону зі сторони Польщі: очікування на одному з пунктів пропуску сягає майже 6 діб
Четвер, 9 листопада 2023, 15:21 -
На окремих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через блокування польськими перевізниками час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягає до 6 діб.
Про це повідомила Податкова адміністрація Польщі, передає Укрінформ.
За даними польських податківців, приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пунктах пропуску становить:
- "Гребенне-Рава Руська" - 140 годин (майже 6 діб);
- "Медика-Шегині" він становить 67 годин;
- "Дорогуськ-Ягодин" – 39 годин.
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У Держприкордонслужбі прокоментували ситуацію на українсько-польському кордоні, де другий день польські перевізники блокують рух вантажівок.
Напередодні десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.
Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.
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Економічна правда
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