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Блокада кордону зі сторони Польщі: очікування на одному з пунктів пропуску сягає майже 6 діб

Четвер, 9 листопада 2023, 15:21 - Анастасія Жарикова

На окремих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через блокування польськими перевізниками час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягає до 6 діб.

Про це повідомила Податкова адміністрація Польщі, передає Укрінформ.

За даними польських податківців, приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пунктах пропуску становить:

  • "Гребенне-Рава Руська" - 140 годин (майже 6 діб);
  • "Медика-Шегині" він становить 67 годин;
  • "Дорогуськ-Ягодин" – 39 годин.

Нагадуємо:

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У Держприкордонслужбі прокоментували ситуацію на українсько-польському кордоні, де другий день польські перевізники блокують рух вантажівок.

Напередодні десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

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Економічна правда

Україна Польща транспорт
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