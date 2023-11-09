Блокада кордону зі сторони Польщі: очікування на одному з пунктів пропуску сягає майже 6 діб

На окремих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через блокування польськими перевізниками час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягає до 6 діб.

Про це повідомила Податкова адміністрація Польщі, передає Укрінформ.

За даними польських податківців, приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пунктах пропуску становить:

"Гребенне-Рава Руська" - 140 годин (майже 6 діб);

"Медика-Шегині" він становить 67 годин;

"Дорогуськ-Ягодин" – 39 годин.

Нагадуємо:

Реклама:

У Держприкордонслужбі прокоментували ситуацію на українсько-польському кордоні, де другий день польські перевізники блокують рух вантажівок.

Напередодні десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

Реклама:

Економічна правда