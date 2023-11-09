На українсько-польському кордоні заблоковано 20 тисяч транспортних засобів

Внаслідок страйку польських перевізників, на українсько-польському кордоні з обох сторін заблоковані понад 20 тис. транспортних засобів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Зараз заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. Зазнає збитків економіка не лише України чи Польщі, а й інших країн, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков обговорив із міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком блокування кордону польськими протестувальниками.

Реклама:

У Мінвідновлення наголосили, що готові допомогти польським колегам вирішити ситуацію з блокуванням кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі за потреби.

За даними Держприкордонслужби, станом на ранок 9 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" на перетин кордону з Польщі в Україну чекали 1700 вантажних транспортних засобів.

Нагадуємо:

Реклама:

Раніше польські перевізники планували провести одноденний страйк на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 3 листопада.

Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада.

Рух вантажного транспорту ускладнено в напрямку трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне".