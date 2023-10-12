Екскерівник "Формули-1" Екклстоун виплатить $800 мільйонів штрафу за шахрайство
Екскерівник "Формули-1" Берні Екклстоун уникнув в'язниці після того, як визнав себе винним у податковому шахрайстві у зв'язку з приховуванням іноземних активів на 650 млн дол - британський бізнесмен погодився виплатити понад 800 млн дол компенсації.
Про це пише Sky News.
Екклстоун 12 жовтня постав перед Королівським судом Саутварка в Лондоні і зізнався в наданні недостовірних даних податковим органам.
92-річний бізнесмен підтвердив, що у 2015 році не зареєстрував траст у Сінгапурі на 650 млн дол. Екклстоун досяг цивільної угоди з Управлінням з податків і митних зборів Великої Британії (HMRC) про виплату 652,6 млн фунтів (понад 800 млн доларів за нинішнім курсом) за 18 податкових років.
Раніше бізнесмен заперечував свою провину.
Як пише Sky News, він стверджував, що фонд за межами Великої Британії створювався на підтримку його дочок, а особистих фінансових вигод від участі в ньому він не мав.
Прокурори у відповідь заявляли, що мільярдер дав неправдиві або такі, що вводять в оману свідчення. Адвокат Клер Монтгомері у своїй промові зазначила, що Екклстоун "гірко шкодує" про події, які призвели до його судового переслідування.
Екклстоун керував "Формулою-1" з 1978 по 2017 рік. У 2017 році американська компанія Liberty Media викупила 18,7% акцій "Ф-1", заплативши за них майже 4,5 млрд дол.
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Економічна правда