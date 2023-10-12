Екскерівник "Формули-1" Екклстоун виплатить $800 мільйонів штрафу за шахрайство

Берні Екклстоун фото: Sky news

Екскерівник "Формули-1" Берні Екклстоун уникнув в'язниці після того, як визнав себе винним у податковому шахрайстві у зв'язку з приховуванням іноземних активів на 650 млн дол - британський бізнесмен погодився виплатити понад 800 млн дол компенсації.

Про це пише Sky News.

Екклстоун 12 жовтня постав перед Королівським судом Саутварка в Лондоні і зізнався в наданні недостовірних даних податковим органам.

92-річний бізнесмен підтвердив, що у 2015 році не зареєстрував траст у Сінгапурі на 650 млн дол. Екклстоун досяг цивільної угоди з Управлінням з податків і митних зборів Великої Британії (HMRC) про виплату 652,6 млн фунтів (понад 800 млн доларів за нинішнім курсом) за 18 податкових років.

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Раніше бізнесмен заперечував свою провину.

Як пише Sky News, він стверджував, що фонд за межами Великої Британії створювався на підтримку його дочок, а особистих фінансових вигод від участі в ньому він не мав.

Прокурори у відповідь заявляли, що мільярдер дав неправдиві або такі, що вводять в оману свідчення. Адвокат Клер Монтгомері у своїй промові зазначила, що Екклстоун "гірко шкодує" про події, які призвели до його судового переслідування.

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Екклстоун керував "Формулою-1" з 1978 по 2017 рік. У 2017 році американська компанія Liberty Media викупила 18,7% акцій "Ф-1", заплативши за них майже 4,5 млрд дол.

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Економічна правда