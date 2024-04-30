НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків

Національний банк (НБУ) завершує розроблення законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні і незабаром розпочне його обговорення з ринком й іншими стейкхолдерами.

Про це заявив директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук під час XIX Міжнародного форуму "Польсько-українські дні бізнесу".

За його словами, Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року затвердила концепцію, розроблену за участю НБУ, Світового банку, Мінекономіки та Міністерства фінансів.

Нова система має забезпечити потреби в захисті широкого кола об’єктів різних галузей економіки від прямих "воєнних" втрат.

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Зазначається, що концепцією передбачена трирівнева модель - локальні страховики та інші установи, які виконуватимуть агентські функції, а також спеціально створена державна агенція зі страхування воєнних ризиків. Надалі до системи приєднаються міжнародні перестраховики.

Відповідальність розподілятиметься між цими рівнями з допомогою визначених лімітів у порядку черговості, пояснили в НБУ.

"За нашими очікуваннями, вже цього року закон може бути прийнято, і ми розпочнемо розбудову системи.

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Переваги, які отримають бізнес та населення, - це гарантії покриття прямих воєнних збитків і більша впевненість у завтрашньому дні. Держава зможе залучити нові інвестиції для розвитку економіки. Розраховуємо на конструктивний діалог з ринком", - заявив Савчук.

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Економічна правда