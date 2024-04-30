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"Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії

Вівторок, 30 квітня 2024, 15:22 - Олексій Павлиш
 
фото: нова пошта

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post в Іспанії. Термін доставки з України - від 8 днів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.

Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. 

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Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня. 

Також у компанії розповіли про вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

  • документи до 1 кг - 1000 грн
  • посилки до 2 кг - 1050 грн
  • посилки до 10 кг - 1700 грн
  • посилки до 30 кг - 3000 грн
  • вантажі від 30 до 1 000 кг - 120 грн за кожен кілограм.

"У травні почне працювати адресне обслуговування - кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії.

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Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг", - йдеться у повідомленні.

"Відкриття першого відділення в Іспанії - це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до  наших клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами.

Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді", - заявив СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

Економічна правда

Нова пошта Іспанія
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