"Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії

фото: нова пошта

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post в Іспанії. Термін доставки з України - від 8 днів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.

Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.

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Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Також у компанії розповіли про вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

документи до 1 кг - 1000 грн

посилки до 2 кг - 1050 грн

посилки до 10 кг - 1700 грн

посилки до 30 кг - 3000 грн

вантажі від 30 до 1 000 кг - 120 грн за кожен кілограм.

"У травні почне працювати адресне обслуговування - кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії.

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Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг", - йдеться у повідомленні.

"Відкриття першого відділення в Іспанії - це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до наших клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами.

Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді", - заявив СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

Економічна правда