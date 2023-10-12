OpenAI готується випустити оновлення для розробників додатків на базі ШІ
Компанія OpenAI планує представити великі оновлення для розробників наступного місяця, щоб зробити створення програмних додатків на основі моделей штучного інтелекту дешевшим і швидшим.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Таким чином компанія-розробник ChatGPT прагне залучити більше компаній до використання своєї технології.
Оновлення включають додавання сховища пам'яті до інструментів розробника для використання моделей штучного інтелекту.
"Теоретично це може скоротити витрати для розробників додатків у 20 разів, що вирішує основну проблему для партнерів, чиї витрати на використання потужних моделей OpenAI можуть швидко зрости, оскільки вони намагаються побудувати стійкий бізнес, розробляючи та продаючи програмне забезпечення для ШІ", - пише агентство.
Компанія також планує представити нові інструменти, такі як можливості технічного зору, які дозволять розробникам створювати додатки з можливістю аналізувати зображення і описувати їх, з потенційними варіантами використання в різних сферах - від розваг до медицини.
Нові функції знаменують собою прагнення компанії вийти за рамки ChatGPT і запропонувати платформу для розробників, як і передбачав її генеральний директор Сем Альтман.
Очікується, що нові функції будуть представлені на першій в історії OpenAI конференції для розробників у Сан-Франциско 6 листопада, повідомляють джерела.
Вони покликані заохотити компанії використовувати технологію OpenAI для створення чат-ботів на основі ШІ, які можуть виконувати завдання без втручання людини.
В OpenAI відмовились від коментарів.
Економічна правда