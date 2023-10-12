Экс-руководитель "Формулы-1" Экклстоун выплатит $800 миллионов штрафа за мошенничество
Экс-руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун избежал тюрьмы после того, как признал себя виновным в налоговом мошенничестве в связи с сокрытием иностранных активов на 650 млн долл - британский бизнесмен согласился выплатить более 800 млн долл компенсации.
Об этом пишет Sky News.
Экклстоун 12 октября предстал перед Королевским судом Саутварка в Лондоне и признался в предоставлении недостоверных данных налоговым органам.
92-летний бизнесмен подтвердил, что в 2015 году не зарегистрировал траст в Сингапуре на 650 млн долл. Экклстоун достиг гражданского соглашения с Управлением по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) о выплате 652,6 млн фунтов (более 800 млн долларов по нынешнему курсу) за 18 налоговых лет.
Ранее бизнесмен отрицал свою вину.
Как пишет Sky News, он утверждал, что фонд за пределами Великобритании создавался в поддержку его дочерей, а личных финансовых выгод от участия в нем он не имел.
Прокуроры в ответ заявляли, что миллиардер дал ложные или вводящие в заблуждение показания. Адвокат Клэр Монтгомери в своей речи отметила, что Экклстоун "горько сожалеет" о событиях, которые привели к его судебному преследованию.
Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1978 по 2017 год. В 2017 году американская компания Liberty Media выкупила 18,7% акций "Ф-1", заплатив за них почти 4,5 млрд долл.
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Экономическая правда