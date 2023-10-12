Экс-руководитель "Формулы-1" Экклстоун выплатит $800 миллионов штрафа за мошенничество

Берни Экклстоун sky news

Экс-руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун избежал тюрьмы после того, как признал себя виновным в налоговом мошенничестве в связи с сокрытием иностранных активов на 650 млн долл - британский бизнесмен согласился выплатить более 800 млн долл компенсации.

Об этом пишет Sky News.

Экклстоун 12 октября предстал перед Королевским судом Саутварка в Лондоне и признался в предоставлении недостоверных данных налоговым органам.

92-летний бизнесмен подтвердил, что в 2015 году не зарегистрировал траст в Сингапуре на 650 млн долл. Экклстоун достиг гражданского соглашения с Управлением по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) о выплате 652,6 млн фунтов (более 800 млн долларов по нынешнему курсу) за 18 налоговых лет.

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Ранее бизнесмен отрицал свою вину.

Как пишет Sky News, он утверждал, что фонд за пределами Великобритании создавался в поддержку его дочерей, а личных финансовых выгод от участия в нем он не имел.

Прокуроры в ответ заявляли, что миллиардер дал ложные или вводящие в заблуждение показания. Адвокат Клэр Монтгомери в своей речи отметила, что Экклстоун "горько сожалеет" о событиях, которые привели к его судебному преследованию.

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Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1978 по 2017 год. В 2017 году американская компания Liberty Media выкупила 18,7% акций "Ф-1", заплатив за них почти 4,5 млрд долл.

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Экономическая правда