Всі розділи
Укр / Рус

Уряд виділив додаткові 15,5 мільярда на закупівлю дронів

Вівторок, 30 квітня 2024, 17:13 - Артур Крижний

Кабмін виділив додаткові 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для Сил безпеки та оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які вже були виділені на безпілотники в цьому році. 

Реклама:

"За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони", - додав він.

Нагадаємо:

Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень для сил безпеки та оборони, які будуть спрямовані на закупівлю дронів.

Реклама:
війна ЗСУ фінансування уряд
Реклама:
Матеріали за темою
НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків 30 квітня 2024, 15:55
"Такі ж громадяни України, як і інші": у ТЦК відреагували на мобілізацію водіїв фур 30 квітня 2024, 14:41
Литовські компанії експортували в РФ товари військового призначення на 130 мільйонів євро 30 квітня 2024, 13:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті