Уряд виділив додаткові 15,5 мільярда на закупівлю дронів

Кабмін виділив додаткові 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для Сил безпеки та оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які вже були виділені на безпілотники в цьому році.

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"За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони", - додав він.

Нагадаємо:

Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень для сил безпеки та оборони, які будуть спрямовані на закупівлю дронів.

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