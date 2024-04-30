У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень світла
Вівторок, 30 квітня 2024, 16:19 -
У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 1 по 3 травня.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Оновлені графіки доступні за посиланням.
Зазначається, що у документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
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"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - додав Синєгубов.
Нагадаємо:
Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі у понеділок застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і у вівторок.
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Економічна правда
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