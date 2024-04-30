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У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень світла

Вівторок, 30 квітня 2024, 16:19 - Олексій Павлиш

У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 1 по 3 травня.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлені графіки доступні за посиланням.

Зазначається, що у документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

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"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо:

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі у понеділок застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і у вівторок.

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Економічна правда

Харків електроенергія
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