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Прибуток Huawei зріс на 564% у першому кварталі, попри санкції США

Вівторок, 30 квітня 2024, 15:49 - Артур Крижний

Прибуток Huawei Technologies Co. у першому кварталі цього року зріс на 564%, у порівнянні з попереднім, що підкреслює відродження компанії, попри санкції США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 2,7 млрд доларів у березні, що на 564% більше, ніж у попередньому кварталі. Продажі в першому кварталі зросли на 37% до 178,5 млрд юанів. 

Феноменальне зростання прибутку підкреслило відродження Huawei, попри санкції США. За даними дослідницької компанії Counterpoint, поставки смартфонів компанії зросли на 70% у першому кварталі після того, як минулого року компанія несподівано повернулася на ринок з новим телефоном 5G, оснащеним передовим 7-нанометровим чіпом китайського виробництва.

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Для порівняння, продажі iPhone Apple в Китаї впали на 19% у березні, за оцінками Counterpoint.

Нагадаємо:

У 2019 році Huawei внаслідок заборони на використання Android-сервісів представила власну платформу – HarmonyOS. Тепер компанія має наміри вивести цю платформу у світ.

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Сполучені Штати звернулися до своїх союзників із проханням запровадити жорсткіші обмеження на обслуговування обладнання з виробництва мікрочіпів у Китаї. 

Адміністрація США розглядає можливість внесення до чорного списку низки китайських напівпровідникових фірм, пов'язаних з Huawei Technologies Co., після того, як телекомунікаційний гігант минулого року здійснив значний технологічний прорив, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

У рамках заміни західного обладнання китайськими аналогами, уряд КНР запровадив нові правила, які поступово витіснятимуть іноземні комплектуючі з ужитку у державному у секторі.

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