ВАКС змінив запобіжний захід Микитасю із домашнього арешту на 900 тисяч застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для екснардепа і забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії та Міноборони на мільйони гривень, з домашнього арешту на заставу у розмірі 908 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, змінивши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір застави - 908 тис 400 грн.