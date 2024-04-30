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На відновлення інфраструктури направлять 3,7 мільярда. На що саме їх витратять

Вівторок, 30 квітня 2024, 16:52 - Микола Максимчук

Кабінет міністрів 30 квітня прийняв рішення спрямувати 3,7 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Проєкт відповідної постанови уряду є в розпорядженні ЕП. 

Ці кошти – залишок зі спеціального фонду державного бюджету, який утворився станом на 1 січня 2024 року, а їхнім джерелом була позика від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 2022 року. У 2023 році зазначені гроші залишились не освоєними.

Як вказано в фінансово-економічних розрахунках до документа, 3,7 млрд грн у 2024 році розподіляться наступним чином:

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  • нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг – 1,77 млрд грн;
  • ремонт та облаштування об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору – 1,8 млрд грн;
  • роботи послуги з реставрації столичного мосту Патона та підходів до нього, "з можливістю будівництва нового мосту" – 1 млн грн;
  • проєктування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування об'єктів будівництва та термомодернізація житлових і громадських будівель – майже 133 млн грн.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціюватиме зміни до держбюджету або проситиме кошти з резервного фонду на поточний ремонт інфраструктури.

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Економічна правда
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