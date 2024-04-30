АРМА придбає військових облігацій на 1,7 мільярда

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) придбає облігації внутрішньої державної позики на 1,7 млрд грн.

Розпорядження про погодження такої угоди 30 квітня прийняв Кабінет міністрів.

В пояснювальній записці до проєкту розпорядження, яка є в розпорядженні ЕП, вказано, що зазначена сума становить 46% коштів які обліковуються на депозитних рахунках АРМА (загалом 3,7 млрд грн).

Також в документі зазначається, що уряд раніше вже погоджував агентству купівлю іменних ОВДП "військові облігації" на 3,7 млрд грн, з яких Міністерство фінансів вже погасило на 1,51 млрд грн.

Реклама:

Станом на 18 квітня в портфелі АРМА знаходились військові облігації на 2,46 млрд грн.

Читайте також: Підтримати своїх, щоб не годувати чужих. Як куються фінансові перемоги у війнах

Економічна правда.

Реклама: