Майже дві третини вакансій в Україні припадає на п'ять областей: попит на пенсіонерів, ветеранів, вчителів

Попри те, що кількість вакансій на сайтах працевлаштування в Україні продовжує зростати, майже дві третини цих вакансій припадає на п'ять областей.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, за даними платформи, наприклад на сайті Work.ua 62% вакансій припадає на 5 регіонів: Київ та Київська область — 33 283 (32%), Дніпропетровська — 9831 (10%), Львівська — 9705 (9%), Одеська — 6927 (7%) та Харківська — 3732 (4%).

Напередодні нового навчального року зростала кількість вакансій у категорії "Освіта та наука" — +37% за місяць. Найпомітніше — аж у 1,5 раза — побільшало пропозицій для вчителів англійської та математики.

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Найбільший приріст вакансій у серпні до липня спостерігався в категоріях для пенсіонерів (+27%) та ветеранів (+26%). Майже половина (46%) нових вакансій — це вакансії для працівників з досвідом.

На 3% у серпні до липня поменшало нових та оновлених резюме — до 350 тисяч резюме. У серпні нові резюме частіше розміщували жінки — аж у 1,6 за чоловіків.

Найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 55 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 42,5 тисячі грн.

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Загалом кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати й у серпні сягнула 102 тисяч. Це лише на 6% менше за показники серпня 2021.

Водночас криза в українському айті триває: кількість активованих профілів та відгуків кандидатів росте, натомість кількість пропозицій від рекрутерів за ними не встигає.

За даними порталу Джинні, у серпні рекрутери опублікували 10,2 тисячі вакансій, а свій профіль активувало 19,4 тисячі кандидатів. Це найбільший розрив між опублікованими профілями й вакансіями.

У серпні було зафіксовано 310,6 тисячі відгуків на вакансії — на 8% менше, ніж в липні, та 61,4 тисячі пропозицій від рекрутерів — незначно більше, ніж минулого місяця.

Найбільше вакансій, як й у липні, публікується для маркетологів (12%), JavaScript(7%), Sales (5,6%) та PHP (4,5%).