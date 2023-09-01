Підприємці отримали від держави гранти для розвитку бізнесу на 4,7 мільярда гривень  

За понад рік дії урядової грантової програми "єРобота" держава інвестувала у розвиток малого та середнього бізнесу 4,7 млрд грн.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

За понад рік роботи урядової програми гранти за започаткування чи розширення справи отримали 7 тис підприємців.

"Це інвестиції не лише в активізацію бізнесу – відкрито нові компанії, діючі збільшили обсяги виробництва й опановують інші напрямки - але це ще й понад 20 тисяч нових робочих місць для українців в цих компаніях", – зазначила Свириденко.

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Загалом з початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видали 6 328 мікрогрантів на 1,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – 485 грантів на 2,8 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – 110 грантів на 428 млн грн.

Інфографіка: Мінекономіки

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Заяви подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

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Нагадаємо:

Кабмін передбачив у 2023 році на програму мікрогрантів "Власна справа" 1,8 млрд грн – це дозволить видати українцям понад 7000 мікрогрантів на започаткування та розвиток бізнесу.