Почти две трети вакансий в Украине приходится на пять областей: спрос на пенсионеров, ветеранов, учителей

Несмотря на то, что количество вакансий на сайтах трудоустройства в Украине продолжает расти, почти две трети этих вакансий приходится на пять областей.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, по данным платформы, например на сайте Work.ua 62% вакансий приходится на 5 регионов: Киев и Киевская область - 33 283 (32%), Днепропетровская - 9831 (10%), Львовская - 9705 (9%), Одесская - 6927 (7%) и Харьковская - 3732 (4%).

Накануне нового учебного года росло количество вакансий в категории "Образование и наука" - +37% за месяц. Заметнее всего - аж в 1,5 раза - стало больше предложений для учителей английского и математики.

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Наибольший прирост вакансий в августе к июлю наблюдался в категориях для пенсионеров (+27%) и ветеранов (+26%).

Почти половина (46%) новых вакансий - это вакансии для работников с опытом.

На 3% в августе к июлю стало меньше новых и обновленных резюме - до 350 тысяч резюме. В августе новые резюме чаще размещали женщины - аж в 1,6 раза больше мужчин.

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Самые большие зарплаты, как и раньше, остаются у медиабайеров - 55 тысяч грн, и водителей-международников - 42,5 тысячи грн.

В целом количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в августе достигло 102 тысяч. Это лишь на 6% меньше показателей августа 2021 года.

В то же время кризис в украинском айти продолжается: количество активированных профилей и отзывов кандидатов растет, зато количество предложений от рекрутеров за ними не успевает.

По данным портала Джинни, в августе рекрутеры опубликовали 10,2 тысячи вакансий, а свой профиль активировали 19,4 тысячи кандидатов. Это самый большой разрыв между опубликованными профилями и вакансиями.

В августе было зафиксировано 310,6 тысячи откликов на вакансии - на 8% меньше, чем в июле, и 61,4 тысячи предложений от рекрутеров - незначительно больше, чем в прошлом месяце.

Больше всего вакансий, как и в июле, публикуется для маркетологов (12%), JavaScript (7%), Sales (5,6%) и PHP (4,5%).