Як півтора року війни змінили ринок фрилансу: заробіток, пошук роботи та зайнятість

Українські фрилансери під час війни змогли втримати попит на свої послуги на високому рівні. У перші місяці 2023 року попит на їхні послуги зріс на 84% проти минулого року.

Сервіс Freelancehunt у своєму дослідженні прогнозує, що Україна найближчими роками може стати лідером у Європі за кількістю фрилансерів, а доля самозайнятих серед працездатного населення може досягати 15-20%.

Під час війни з’явилося багато вільних спеціалістів з великим досвідом роботи, роботодавці можуть швидко знайти спеціалістів без необхідності наймати його в штат.

Крім цього, фрилансери мають більше досвіду у вирішенні завдань для різних компаній та підприємств, що допоможе бізнесу вижити у кризові часи та відновитися.

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Що зараз відбувається на ринку фриланса, де шукати роботу в середині країни та яку заробітну плату пропонують роботодавці?

Хто такий "сучасний український фрилансер"

Український сервіс Freelancehunt провів масштабне дослідження, як другий рік війни впливає на розвиток вітчизняного фрилансу, та склав портрет сучасного фрилансера.

Найбільшою популярністю фриланс користується серед виконавців 18-35 років. Чоловіків працює дещо більше ніж жінок – 53,13% та 46,87% відповідно.

Більшість людей, які працюють через платформу, мають понад 5 років досвіду роботи (29,33%). Цікаво, що майже однакові частки і тих, хто має досвід роботи до одного року, і тих, хто немає його взагалі – 23,2% та 21,47% відповідно.

Нині найбільше фрилансерів працюють у категоріях "Дизайн та арт" (32,5%) фрилансерів, "Програмування" (19,99%) та "Робота з текстами" (19,38%).

А от найменш популярні серед фрилансерів напрямки "Адміністрування" (1,75%), "Аутсорсинг і консалтинг" (1,27%) та "Мобільні додатки" (0,81%). Водночас збільшилась кількість охочих працювати над перекладами – 5,38% проти минулорічних 3,94%.

Найбільша частка молодих спеціалістів (18-23 роки) працює у таких категоріях:

"Аудіо та відео";

"Аутсорсинг і консалтинг";

"Дизайн та арт";

"Мобільні додатки";

"Переклади";

"Програмування".

Фрилансери віком 48+ років працюють за напрямками "Архітектура та інжиніринг" (14,29% серед виконавців цієї категорії), "Аудіо та відео" (11,49%), "Робота з текстами" (11,46%).

Здебільшого чоловіки обирають роботу у сфері програмування, архітектури та інжинірингу, роботу над аудіо, відео, мобільними додатками.

Жінки віддають перевагу аутсорсингу та консалтингу, дизайну та арту, послугам, перекладам і роботі з текстами.

Робота на фрилансі часто розцінюється як підробіток, а не як єдине джерело доходу. Ті, хто працює на фрилансі для підробітку, переважно зайняті до 20 годин на тиждень. При цьому таких людей більшість – 53,71%.

Якщо працівники займаються лише фрилансом, вони частіше працюють до 40 годин на тиждень:

35,99% – до 20 годин;

21,69% – від 20 до 30 годин;

15,66% – від 30 до 40 годин.

Фрилансери з доходом від 2 тис дол до 3 тис дол і більше працюють переважно 40-50 годин на тиждень, від 500 до 2 тис дол – 20-30 годин і до 500 дол – не більше 20 годин.

Цьогоріч збільшилась кількість студентів, які працюють на фрилансі – 12% проти минулорічних 10,69% та учнів коледжу/технікуму – 12,53% проти 9,57%.

Така тенденція обумовлена війною, адже частка підприємств та бізнесів, які готові брати студента чи практиканта, зменшилась. Тим не менш більшість фрилансерів (48,13%) мають вищу освіту.

Якщо ж казати про кваліфікацію фрилансерів, то найбільше Senior працюють у категорії "Просування", а найбільше Middle-спеціалістів (40,13%) у категорії "Програмування та мобільні додатки".

У лідерах серед початківців – робота з перекладами та текстами. Зокрема це пов’язано з тим, що такі категорії мають легкий поріг входу та дозволяють відносно швидко заробити гроші.

Загалом, рівень кваліфікації виконавців, які працюють на фрилансі вже кілька років, досить високий. Якщо брати до уваги світову практику, то понад 50% малого та середнього бізнесу може залучати до роботи українських фрилансерів, підрезюмували у Freelancehunt.

Скільки зараз можна заробити на фрилансі

Ціни на послуги фрилансерів можуть значно відрізнятися від напрямку роботи, навичок працівника та часу зайнятості.

Зазвичай роботодавці розділяють оплату за такими категоріями: ставка за годину, добу, місяць, проєкт та одиницю. У випадку з текстами часто пропонують оплату за 1 тис знаків готового продукту.

Сервіс Freelancehunt зібрав середні заробітні плати за всіма напрямами, які є на платформі, видами оплати та рівнем працівників.

Для прикладу детальніше розглядались ціни на послуги для базового рівня, оплата враховувалась за 1 годину, адже така ставка є в усіх категоріях, на відміну від добової та місячної оплати.

У категорії "Програмування", де найбільший різновид вакансій, середня зарплата за годину становить 400 грн, більшість роботодавців готова платити 300-500 грн/год.

Категорія "Послуги" (контент-менеджер, фільмування, інтеграція платіжних систем, маркетингові дослідження тощо) має найбільший діапазон цін – від 150 до 600 грн/год.

Найбільша середня вартість послуг фрилансерів у категорії "Мобільні додатки" – 500 грн/год. Однак тут представлено лише три підкатегорії – розробка під Android, розробка під iOS (трохи вища оплата) та гібридні мобільні додатки (застосунки, які підходять одразу для багатьох платформ).

У категорії "Аутсорсінг та консалтинг" також може бути великий діапазон вартості послуг – від 150 до 600 грн/год. До прикладу, за бухгалтерські послуги фрилансерам пропонують 300 грн за годину роботи, а за бізнес-консультування – 600 грн.

Що стосується перекладів, то тут погодинна зарплата майже однакова – 200 грн. За роботу з поширеною англійською мовою пропонують 150 грн/год, а з івритом – 300 грн.

За результатами дослідження Freelancehunt, найбільша частка спеціалістів з доходом понад 3 тис дол у категорії "Просування" – 8,33%.

Дохід у 2-3 тис дол мають фрилансери у категорії "Послуги", 1-2 тис дол частіше отримують розробники. Однак нерідко такі працівники приходять лише за підробітком чи роботою над конкретними проєктами.

Зарплату від 500 до 1 тис дол частіше отримують спеціалісти у популярних напряках, зокрема, розробники, копірайтери, перекладачі, дизайнери, просувальники.

Тим не менш копірайтери та перекладачі можуть отримувати і до 500 дол на місяць.

Сервіс Payoneer, що надає фінансові послуги та грошові онлайн перекази, у березні 2023 року провів масштабне дослідження щодо роботи фрилансерів, зокрема, щодо заробітної плати.

Payoneer відніс Україну до топ-5 найкращих країн для фрилансу. До уваги бралося сприятливе середовище для фрилансерів, високий попит, сприятлива політику та легкий доступ до платіжних рішень.

У компанії зазначають, що жінки заробляли в середньому 22 долари на годину проти 24 доларів на годину чоловіків, або 92 центи на кожен 1 долар, зароблений чоловіками.

Пошук роботи на неспеціалізованих платформах

Знайти заробіток на фрилансі можна і на загальних платформах для пошуку роботу, на кшталт Robota.ua, Work.ua, OLX чи Jooble.

Окремої категорії "Фриланс" на сайтах немає, але можна пошукати за тегами "Проєктна робота" тощо. Однак такі вакансії роботу треба ретельно моніторити, щоб не натрапити на сумнівні пропозиції від роботодавців – перекладач у шлюбне агентство, ведуча трансляцій, куратор анкет моделей тощо.

Загалом, вакансій на фриланс на платформах чимало. До прикладу, на Robota.ua є майже 1 030 вакансій, які передбачають проєкту роботу.

У топі за таким пошуком розміщені вакансії операторів кол-центру, менеджерів для роботи з клієнтами, водіїв, бізнес-консультантів та блогерів на онлайн-трансляції.

Тим не менш, навіть попри зазначену проєкту зайнятість, часто такі вакансії передбачають фіксований графік – 5/2 чи 2/2, до прикладу.

На противагу цьому є роботодавці, які одразу вказують тривалість проєкту та оплату або мінімальну кількість годин на тиждень, яку потрібно відпрацювати. Така практика поширена для викладачів іноземної мови.

На сайті для пошуку роботи Jooble вакансій за запитом "Для фриленсерів" значно більше – понад 2,5 тис. Однак якість цих пропозицій викликає багато сумнівів. Серед популярних вакансій опинилась посада оператора чату, перекладача в чат та працівника у шлюбне агентство.

Про які саме чати йдеться – не зрозуміло, а обов’язки розписано розмито. Також насторожують "кричущі" описити до вакансій, зокрема, копірайтерів: "Навіщо вбиватись на заводі, коли можна працювати дистанційно! Найкраща вакансія 2023 року! Любиш гроші – тобі до нас!".

Звісно на сайті є і інші пропозиції, як от пакувальник продукції великих брендів на закордонних складах. Однак назвати таку роботу фрилансом складно, адже позиції передбачають сталий завантажений графік.

Якщо ж ретельно пошукати, можна натрапити і на пропозиції про фрилансерську роботу від іноземних компаній, зокрема шукають копірайтерів, рекрутерів, SMM-ників та IT-спеціалістів.

На платформі Work.ua немає окремої категорії під проєктну роботу, тому кандидата потрібно шукати вакансії за конкретним напрямком.

За ключовим словом "Freelance" на сайті розміщено лише шість пропозицій: Product-менеджер, PR-менеджер, SMM-менеджер, менеджер по роботі з клієнтами та менеджер з генерації лідів.

OLX також пропонує небагато вакансій за запитом "фриланс" – близько 20. Роботодавці шукають більше робітничих спеціальностей на різні проєкти, як от майстер-плиточник, маляр по дереву, поклейник вінілової плівки, швачка, кухар тощо.

Як змінилося регулювання роботи фрилансерів

Влітку минулого року Верховна Рада ухвалила так званий закон для фрилансерів – про нестандартні форми зайнятості.

Депутати ввели нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. Договір передбачає, що роботодавець надає роботу не постійно, а працівник виконує обов’язки лише тоді, коли вони з’являються.

При цьому працівник може поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем зарплати тощо).

Також роботодавець не може забороняти чи перешкоджати працівникові-фрилансеру виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця.

Заробітна плата для фрилансерів має виплачуватися за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу.

Фрилансерам гарантують один вихідний день на тиждень. У рамках такого договору мінімальна тривалість робочого часу на місяць становить 32 год, максимальна – 40 год на тиждень.

Якщо ж працівник виконав роботу менше 32-х год, роботодавець все одно повинен їх оплатити. Такі договори слугуватимуть альтернативою договорам цивільно-правового характеру.

Фрилансери і розвиток бізнесу

Сервіс Freelancehunt також провів дослідження, чи допомагають фрилансери у розвитку бізнеса – 91% підприємців відповіли ствердно.

Дедалі частіше бізнесмени з різних сфер саме фрилансерам доручають виконання широкого спектра робіт: від розробки мобільного застосунку до проєктування майбутнього ресторану. Серед опитаних 87% стверджують, що задоволені якістю роботи фрилансерів.

Результати дослідження показали, що підприємці зацікавлені у "золотій середині" – отримати бездоганно виконану роботу не за всі гроші світу. Саме фриланс поєднує ці дві умови, адже штатний співробітник потребує місячної зарплати вище середнього, а також супутні витрати на податки, робоче місце тощо. На фрилансі роботодавці платять за результат.

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