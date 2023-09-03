Зеленський повідомив про проходження ще двох суден тимчасовим "зерновим коридором"

Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим маршрутом після зупинки "зернового коридору".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у X (Twitter).

"Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором". Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості", – написав президент.

Також Зеленський подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.

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Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором».



Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості.



Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.



Ми закликаємо союзників… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023

"Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та поза його межами", – додав Зеленський.

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Нагадаємо:

Балкер Primus під прапором Ліберії став другим судном, яке скористалось тимчасовим маршрутом з порту Одеси.

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.

Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.