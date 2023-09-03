Зеленський повідомив про проходження ще двох суден тимчасовим "зерновим коридором"
Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим маршрутом після зупинки "зернового коридору".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у X (Twitter).
"Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором". Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості", – написав президент.
Також Зеленський подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором».— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023
Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості.
Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
Ми закликаємо союзників…
"Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та поза його межами", – додав Зеленський.
Нагадаємо:
Балкер Primus під прапором Ліберії став другим судном, яке скористалось тимчасовим маршрутом з порту Одеси.
Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині.
Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.
Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.
Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.
Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.