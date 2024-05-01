Застосунок Monobank відновив стабільну роботу
Середа, 1 травня 2024, 12:35 -
Monobank заявляє про складнощі у роботі додатка. Зокрема користувачі скаржаться на довге завантаження застосунку.
Про це повідомив співзасновник банківської установи Олег Гороховський.
"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - повідомив він.
Техпідтримка фінустанови обіцяє відновити працездатність сервісів найближчим часом.
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Оновлено. Роботу застосунку Monobank відновили.
"Відновились. Переходимо до аналізу причин. Перепрошую ще раз у всіх кого підвели", - заявив співзасновник банківської установи Олег Гороховський.
Економічна правда.
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