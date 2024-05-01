Всі розділи
Укр / Рус

Застосунок Monobank відновив стабільну роботу

Середа, 1 травня 2024, 12:35 - Артур Крижний
 

Monobank заявляє про складнощі у роботі додатка. Зокрема користувачі скаржаться на довге завантаження застосунку.

Про це повідомив співзасновник банківської установи Олег Гороховський.

"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - повідомив він.

Техпідтримка фінустанови обіцяє відновити працездатність сервісів найближчим часом.

Реклама:

Оновлено. Роботу застосунку Monobank відновили.

"Відновились. Переходимо до аналізу причин. Перепрошую ще раз у всіх кого підвели", - заявив співзасновник банківської установи Олег Гороховський.

Економічна правда. 

Реклама:
фінанси банк банки
Реклама:
Матеріали за темою
Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися на 4,5 мільярда 1 травня 2024, 10:14
Уряд виділив 550 мільйонів гривень на оновлення майстерень у профтехах 30 квітня 2024, 19:16
Власниця Fondy заявляє про несправедливість рішення НБУ та просить СБУ оприлюднити докази 30 квітня 2024, 11:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті